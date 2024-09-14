Премьер Венгрии Орбан опубликовал фото с тренировки со Шварценеггером

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию с тренировки с актёром и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из спортзалов Будапешта. Кроме того, венгерский политик сфотографировал американскую звезду в своём кабинете и у здания правительства страны.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал Орбан снимок, опубликованный на своей странице в социальных сетях.