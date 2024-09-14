Премьер Венгрии Орбан опубликовал фото с тренировки со Шварценеггером
Орбан на тренировке у Шварценеггером. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию с тренировки с актёром и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из спортзалов Будапешта. Кроме того, венгерский политик сфотографировал американскую звезду в своём кабинете и у здания правительства страны.
«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал Орбан снимок, опубликованный на своей странице в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Орбан сбросил лишний вес, тренируясь с гирями по «русскому методу». Так, венгерский премьер выполняет упражнения с весом 16- и 24-килограммов. Их берёт спортивный инвентарь с собой даже в поездки за границу. Кроме того, политик хорошо поработал над своим питанием.