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14 сентября, 18:49

Премьер Венгрии Орбан опубликовал фото с тренировки со Шварценеггером

Орбан на тренировке у Шварценеггером. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbanviktor

Орбан на тренировке у Шварценеггером. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию с тренировки с актёром и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из спортзалов Будапешта. Кроме того, венгерский политик сфотографировал американскую звезду в своём кабинете и у здания правительства страны.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал Орбан снимок, опубликованный на своей странице в социальных сетях.

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Ранее стало известно, что Орбан сбросил лишний вес, тренируясь с гирями по «русскому методу». Так, венгерский премьер выполняет упражнения с весом 16- и 24-килограммов. Их берёт спортивный инвентарь с собой даже в поездки за границу. Кроме того, политик хорошо поработал над своим питанием.

Александра Мышляева
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