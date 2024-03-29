76-летний Арнольд Шварценеггер предстал с кардиостимулятором

76-летний актёр Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце, а именно — установку кардиостимулятора. Поклонники сразу обеспокоились здоровьем звезды. Чтобы успокоить фанатов, Терминатор опубликовал фото с аппаратом и рассказал, что после операции он чувствует себя намного лучше и всего через пару дней после выписки вернулся к работе.

"Спасибо вам! Так много тёплых и добрых сообщений со всего мира!" — поблагодарил поклонников Шварценеггер.

По его словам, устройство работает на батарейках и используется для регулирования сердечного ритма. Он рассказал, что кардиостимулятор не помешает его активному образу жизни. Более того, уже в апреле артист планирует приступить к съёмкам нового проекта.