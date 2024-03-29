76-летний Арнольд Шварценеггер предстал с кардиостимулятором
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76-летний актёр Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце, а именно — установку кардиостимулятора. Поклонники сразу обеспокоились здоровьем звезды. Чтобы успокоить фанатов, Терминатор опубликовал фото с аппаратом и рассказал, что после операции он чувствует себя намного лучше и всего через пару дней после выписки вернулся к работе.
"Спасибо вам! Так много тёплых и добрых сообщений со всего мира!" — поблагодарил поклонников Шварценеггер.
По его словам, устройство работает на батарейках и используется для регулирования сердечного ритма. Он рассказал, что кардиостимулятор не помешает его активному образу жизни. Более того, уже в апреле артист планирует приступить к съёмкам нового проекта.
А ранее Шварценеггер заявил, что продолжает тренироваться каждый день и планирует жить вечно. Артист отметил, что каждый день ездит на велосипеде и снимается в кино, ведь шоу-бизнес — это ещё одна часть его жизни.