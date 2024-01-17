Шварценеггеру впаяли штраф в Мюнхене за попытку провезти дорогие часы
Bild: Шварценеггеру выписали штраф в €35 тыс. за провоз люксовых часов через ФРГ
Задержанный в мюнхенском аэропорту из-за дорогих часов на руке Арнольд Шварценеггер отпущен на свободу. Перед этим голливудскому актёру выписали штраф в размере 35 тысяч евро (более 3,3 миллиона рублей). Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, звезду "Терминатора" допрашивали в аэропорту несколько часов. Попытки экс-губернатора Калифорнии объяснить таможенникам, что незадекларированный люксовый аксессуар будет продан на аукционе, не увенчались успехом. Часы бренда Audemars Piguet были оценены в 26 тысяч евро, налог за них — ещё четыре тысячи. Дополнительный штраф довёл сумму выплаты до 35-тысячной отметки. Шварценеггер хотел рассчитаться кредиткой, но из-за местного законодательства половину ему пришлось отдавать наличными. По освобождении актёр закурил сигару, подчеркнули в газете.
"Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идёт о ввозе", — цитирует Bild заявление таможенников.
Напомним, что Шварценеггера задержали из-за часов 17 января. 76-летний актёр оказался в Мюнхене проездом — далее он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль.
ТАСС / AP / Evan Agostini