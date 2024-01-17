Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за слишком дорогих часов

Актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена, передаёт Bild. Уточняется, что причиной задержания послужили дорогие швейцарские часы.

В издании отметили, что звезда уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту. У сотрудников появились вопросы к его часам швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер рассказал, что собирался продать их с аукциона. Через Мюнхен 76-летний атлет планировал отправиться в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит.