40 килограммов: Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту из-за полных чемоданов еды

По данным СМИ, всё произошло в аэропорту Пунта-Каны. В багаже артиста, который прилетел с Багамских островов, обнаружили свыше 40 килограммов продуктов — это различные сорта фруктов, овощей и мяса. Причём доминиканские таможенники нашли там запрещённые к ввозу на территорию страны продукты. Кроме того, местные власти соблюдают осторожность на границе после того, как недавно был замечен определённый вид насекомых. Иглесиаса же отпустили через несколько часов после задержания — в ситуацию вмешалось руководство республики.