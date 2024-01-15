40 килограммов: Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту из-за полных чемоданов еды
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за чемоданов с 40 кг еды
Хулио Иглесиас. Обложка © Getty Images / Europa Press
Известного испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа. Как пишет ABC, чемоданы 80-летнего исполнителя были набиты едой.
Вкусное содержимое чемоданов Хулио Иглесиаса, которого задержали в аэропорту Доминиканы. Видео © X (Twitter) / Blender
По данным СМИ, всё произошло в аэропорту Пунта-Каны. В багаже артиста, который прилетел с Багамских островов, обнаружили свыше 40 килограммов продуктов — это различные сорта фруктов, овощей и мяса. Причём доминиканские таможенники нашли там запрещённые к ввозу на территорию страны продукты. Кроме того, местные власти соблюдают осторожность на границе после того, как недавно был замечен определённый вид насекомых. Иглесиаса же отпустили через несколько часов после задержания — в ситуацию вмешалось руководство республики.
Ранее Лайф писал, что россиянка попыталась украсть из турецкого отеля чемодан еды. У женщины нашли продукты для завтрака из ресторана, бутылки с водой и аккуратно упакованные в пакеты фрукты.