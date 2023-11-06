Пассажир нырнул за чемоданом на ленту в аэропорту Самары и стал героем вирусного видео

В аэропорту Самары Курумоч пассажир в моменте передумал отправлять свой чемодан по багажной ленте и кинулся за ним вдогонку. Его бросок оказался не очень грациозным, и мужчина упал, что, вероятно, к лучшему. Видео инцидента, который имел все шансы стать не очень забавным, разлетелось в Сети.

Пассажир в аэропорту Самары неловко, но удачно догоняет свой саквояж по багажной ленте. Видео © t.me / Inside Avia

Неуклюжесть спасла забывчивого посетителя аэропорта от путешествия по трубе, по которой багаж отправляется на сортировку. Вполне возможно, что в противном случае ему бы предстояла долгая поездка по служебным помещениям цокольного этажа воздушной гавани, чреватая ушибами и травмами. Как выяснилось позже, мужчина в последний момент понял, что забыл в багаже важные документы. Кстати, на рейс он успел.