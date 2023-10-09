Во Внуково остановились все багажные ленты

В московском аэропорту Внуково образовались огромные очереди из-за сбоя в работе системы обработки багажа. Очевидцы сообщают в соцсетях о том, что утром 9 октября багажные ленты остановились на всех стойках регистрации. Из-за случившегося пассажиры не могут сдать свои чемоданы.