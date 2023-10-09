Во Внуково остановились все багажные ленты
Во Внуково образовались очереди из-за сбоя в работе системы обработки багажа
В московском аэропорту Внуково образовались огромные очереди из-за сбоя в работе системы обработки багажа. Очевидцы сообщают в соцсетях о том, что утром 9 октября багажные ленты остановились на всех стойках регистрации. Из-за случившегося пассажиры не могут сдать свои чемоданы.
Во Внуково возникли очереди из-за сбоя в работе системы обработки багажа. Видео © VK / Москва сегодня
Как сообщает SHOT, сотрудники воздушной гавани посоветовали людям относить вещи к стойке приёма негабаритного багажа. Но в итоге и там тоже скопилось много людей. В связи с произошедшим возникли задержки рейсов. Причина сбоя выясняется.
Ранее Лайф рассказывал о том, что московские аэропорты перенесли и отменили несколько рейсов на фоне заявления мэра столицы Сергея Собянина о попытке киевского режима атаковать город при помощи беспилотника. Во Внуково ввели план "Ковёр", позже аэропорт восстановил работу.
VK / Москва сегодня