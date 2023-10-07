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7 октября, 06:36

Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после ночных ограничений на полёты

Международный аэропорт в Москве Внуково восстановил работу после ограничений, введённых в ночь на 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 4:26 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 5:15 ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром сообщалось, что в московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр" из-за украинского беспилотника. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что вражеский дрон был уничтожен в Истринском округе. Информацию также подтвердили и в Минобороны России.

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Международный аэропорт Внуково

Николь Вербер
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