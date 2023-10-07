Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после ночных ограничений на полёты

Международный аэропорт в Москве Внуково восстановил работу после ограничений, введённых в ночь на 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 4:26 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 5:15 ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.