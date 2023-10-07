Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после ночных ограничений на полёты
Международный аэропорт в Москве Внуково восстановил работу после ограничений, введённых в ночь на 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 4:26 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 5:15 ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром сообщалось, что в московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр" из-за украинского беспилотника. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что вражеский дрон был уничтожен в Истринском округе. Информацию также подтвердили и в Минобороны России.