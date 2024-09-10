Виктор Орбан привёл себя в форму благодаря одному советскому методу, пишут СМИ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сбросил лишний вес, тренируясь с гирями по «русскому методу». Об этом сообщил интернет-портал Blikk. Лидер правительства начал заниматься несколько месяцев назад после полуторагодичного перерыва из-за травмы.

«Он тренируется без личного тренера четыре-пять раз в неделю <...> с 16 и 24-килограммовыми гирями, план тренировок составил для себя сам. Он берёт гири с собой и в поездки за границу», — говорится в публикации.

Премьер добавляет к спорту качественную диету, но за своим весом не следит, из-за чего точный результат неизвестен. Венгерские СМИ прозвали гиревые тренировки «русским методом», так как этот такие упражнения были широко распространены в дореволюционной России и Советском Союзе.