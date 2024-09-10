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10 сентября, 12:15

Виктор Орбан привёл себя в форму благодаря одному советскому методу, пишут СМИ

Blikk: Орбан сбросил лишний вес после тренировок с гирями по «русскому методу»

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сбросил лишний вес, тренируясь с гирями по «русскому методу». Об этом сообщил интернет-портал Blikk. Лидер правительства начал заниматься несколько месяцев назад после полуторагодичного перерыва из-за травмы.

«Он тренируется без личного тренера четыре-пять раз в неделю <...> с 16 и 24-килограммовыми гирями, план тренировок составил для себя сам. Он берёт гири с собой и в поездки за границу», — говорится в публикации.

Премьер добавляет к спорту качественную диету, но за своим весом не следит, из-за чего точный результат неизвестен. Венгерские СМИ прозвали гиревые тренировки «русским методом», так как этот такие упражнения были широко распространены в дореволюционной России и Советском Союзе.

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Недавно Виктор Орбан пообещал организовать в этом сентябре «заметное» мероприятие, которое должно продолжить его инициативы по завершению конфликта на Украине. Политик не стал раскрывать детали своего предложения, оставив подробности в секрете.

Николай Рюмин
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