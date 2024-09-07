«Очень вредно»: Орбан предупредил Европу о последствиях связей с Украиной
Орбан: Придерживаться позиций Украины не в интересах Евросоюза
Евросоюз вредит себе, поддерживая украинскую сторону. С таким заявлением выступил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Corrierre della Sera в рамках экономического форума в Черноббьо.
«Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины, и это всё глубже втягивает нас в конфликт. Это не есть хорошо для Европы, наоборот, очень вредно», — сказал он.
Орбан подчеркнул, что для Европы важно прекратить конфликт, однако она, напротив, становится одним из его участников. Политик отметил, что первым шагом к урегулированию ситуации должно быть прекращение огня, а не согласование мирного плана.
Напомним, Орбан в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. Однако членов ЕС стремление венгерского политика к миру не обрадовало. В организации стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечает Будапешт.
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