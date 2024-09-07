«Очень вредно»: Орбан предупредил Европу о последствиях связей с Украиной

«Мои критические замечания по поводу европейской политики касаются того, что вместо того, чтобы следовать европейским интересам, мы отождествляем свою позицию с позицией Украины, и это всё глубже втягивает нас в конфликт. Это не есть хорошо для Европы, наоборот, очень вредно», — сказал он.