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29 июля, 18:01

Сийярто поставил на место перешедшего черту коллегу из Польши из-за лжи об Украине

Сийярто обвинил Сикорского в дезинформации по вопросу Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea, ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea, ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его польский коллега Радослав Сикорский распространяет ложную информацию об украинском кризисе. Об этом говорится в публикации дипломата в социальной сети.

"Сикорский тоже примкнул к провокации, к которым, конечно, мог бы привыкнуть, так как мы сидим бок о бок в Совете ЕС по иностранным делам. Однако теперь он перешёл ещё одну черту и солгал, заявив, что я с энтузиазмом поддержал абсурдное предложение о том, что следующая неформальная встреча министров иностранных дел ЕС должна состояться на Украине", — написал венгерский министр, отметив, что сразу же опротестовал эту идею.

Он также отметил, что Венгрия продолжает работать над восстановлением нефтяных поставок в страну. В частности, для этого он созванивался с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым и главой словацкой дипломатии Юраю Бланару. Сийярто подчеркнул, что Киев нарушает положения договора о партнёрстве с Евросоюзом, создав угрозу для энергоснабжения Венгрии и Словакии.

При этом дипломат отметил успехи "мирной миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам Сийярто, эта инициатива наладила мосты между множеством людей, которые понимают, что мир достигается переговорами.

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Похоже польские и венгерские дипломаты не намерены скрывать явный холодок в двусторонних отношениях, ведь эта уже не первая пикировка между МИД двух стран даже за сегодняшний день. Напомним, что замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии покинуть состав ЕС и НАТО из-за слов Виктора Орбана о том, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведёт к тому, что Евросоюз окажется вынужден отвечать за оказанную Украине военную помощь.

Юрий Лысенко
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