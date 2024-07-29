Сийярто поставил на место перешедшего черту коллегу из Польши из-за лжи об Украине
Сийярто обвинил Сикорского в дезинформации по вопросу Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea, ТАСС / EPA / TOMS KALNINS
Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его польский коллега Радослав Сикорский распространяет ложную информацию об украинском кризисе. Об этом говорится в публикации дипломата в социальной сети.
"Сикорский тоже примкнул к провокации, к которым, конечно, мог бы привыкнуть, так как мы сидим бок о бок в Совете ЕС по иностранным делам. Однако теперь он перешёл ещё одну черту и солгал, заявив, что я с энтузиазмом поддержал абсурдное предложение о том, что следующая неформальная встреча министров иностранных дел ЕС должна состояться на Украине", — написал венгерский министр, отметив, что сразу же опротестовал эту идею.
Он также отметил, что Венгрия продолжает работать над восстановлением нефтяных поставок в страну. В частности, для этого он созванивался с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым и главой словацкой дипломатии Юраю Бланару. Сийярто подчеркнул, что Киев нарушает положения договора о партнёрстве с Евросоюзом, создав угрозу для энергоснабжения Венгрии и Словакии.
При этом дипломат отметил успехи "мирной миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам Сийярто, эта инициатива наладила мосты между множеством людей, которые понимают, что мир достигается переговорами.
Похоже польские и венгерские дипломаты не намерены скрывать явный холодок в двусторонних отношениях, ведь эта уже не первая пикировка между МИД двух стран даже за сегодняшний день. Напомним, что замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии покинуть состав ЕС и НАТО из-за слов Виктора Орбана о том, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведёт к тому, что Евросоюз окажется вынужден отвечать за оказанную Украине военную помощь.