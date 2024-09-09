Орбан заинтриговал анонсом важного мероприятия по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал организовать в этом сентябре «заметное» мероприятие, которое должно продолжить его инициативы по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет портал ATV .

Орбан анонсировал мероприятие во время своего выступления на ежегодной закрытой встрече в венгерском городе Кётче. Политик не стал раскрывать детали своего предложения, но лишь подчеркнул, что всё лето кропотливо работал над проектом.