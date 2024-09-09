Орбан заинтриговал анонсом важного мероприятия по Украине
ATV: Орбан проведёт осенью «заметное» мероприятие в рамках миссии по Украине
Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / АР
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал организовать в этом сентябре «заметное» мероприятие, которое должно продолжить его инициативы по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет портал ATV.
Орбан анонсировал мероприятие во время своего выступления на ежегодной закрытой встрече в венгерском городе Кётче. Политик не стал раскрывать детали своего предложения, но лишь подчеркнул, что всё лето кропотливо работал над проектом.
Ранее сообщалось, что Орбан в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. В Евросоюзе остались недовольны активностью Орбана и стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечает Будапешт.