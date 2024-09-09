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Орбан заинтриговал анонсом важного мероприятия по Украине

ATV: Орбан проведёт осенью «заметное» мероприятие в рамках миссии по Украине

9 сентября, 13:06
Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / АР

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал организовать в этом сентябре «заметное» мероприятие, которое должно продолжить его инициативы по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет портал ATV.

Орбан анонсировал мероприятие во время своего выступления на ежегодной закрытой встрече в венгерском городе Кётче. Политик не стал раскрывать детали своего предложения, но лишь подчеркнул, что всё лето кропотливо работал над проектом.

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Ранее сообщалось, что Орбан в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. В Евросоюзе остались недовольны активностью Орбана и стали говорить о бойкоте встреч, за организацию которых отвечает Будапешт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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