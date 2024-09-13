Орбан заявил, что у него есть ещё несколько козырей «миротворческой миссии»
Виктор Орбан. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет и дальше будет предлагать инициативы для завершения конфликта на Украине. Сейчас у него «в рукаве есть ещё несколько козырей» по мирной миссии.
«У меня в кармане есть ещё несколько козырей «миротворческой миссии», — сказал он агентству Bloomberg.
Напомним, что Орбан в рамках собственной «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса побывал в Киеве, Москве, Пекине, а также посетил США. Однако в Евросоюзе остались недовольны активностью венгерского премьера. Тем не менее, он пообещал организовать в сентябре «заметное» мероприятие, которое должно продолжить его инициативы по завершению конфликта на Украине.