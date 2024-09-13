Орбан заявил, что у него есть ещё несколько козырей «миротворческой миссии»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет и дальше будет предлагать инициативы для завершения конфликта на Украине. Сейчас у него «в рукаве есть ещё несколько козырей» по мирной миссии.

