Премьер Венгрии Виктор Орбан действует в интересах своего народа, сообщил член Совета Федерации Федерального собрания Андрей Климов, комментируя Life.ru заявление венгерского политика о козырях «миротворческой миссии». По словам Климова, глава государства понимает, что у Венгрии больше рисков, так как страна расположена недалеко от места вооружённого столкновения.

«То, что Орбан делает, на мой взгляд, явно отвечает интересам венгерского народа. По крайней мере, в той ситуации, в которой люди находятся. В своё время Венгрию втянули в НАТО, в ЕС, но, несмотря на всё это, Орбан на удивление, в отличие от многих других своих коллег из стран Запада, продолжает заботиться о своей стране, о её будущем и её народе», — отметил наш собеседник.

По словам Климова, Орбан прекрасно понимает, что, как руководитель государства, которое граничит с территорией бывшей УССР, имеет больше рисков, чем, например, руководитель Португалии или Мальты. И отсюда он, в отличие от тех, кто живёт за границей, действует активнее. Член СФ задался вопросом, почему так не ведут себя поляки и румыны.

Эксперт отметил, что власти проводят встречи с Орбаном и министром иностранных дел, который учился в МГИМО. Климов добавил, что российская сторона рассматривает предложение венгров, не иронизируя над этим, как Киев. Собеседник Life.ru подчеркнул, что не знает точного плана венгерского лидера. По его словам, сейчас известна точно связь плана с теориями экс-президента США Дональда Трампа, которые начинают проясняться. Климов предположил, что венгерский и американский политики действуют в связке.

В этом смысле они единственные из всего западного мира, кто предлагает нечто явно отличное от той политики и повестки, которую пытаются навязывать человечеству нынешние правящие круги Вашингтона, нынешние правящие круги НАТО и ЕС. Мирных предложений в принципе много. Но особенность того, что предлагает Орбан, — связка с Трампом и это предложение, которое исходит из так называемого Коллективного Запада. Член Совета Федерации Федерального собрания Андрей Климов