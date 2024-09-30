Орбан планирует организовать российско-украинские переговоры, пишут СМИ
Weltwoche: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров РФ и Украины
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Венгерский премьер Виктор Орбан планирует согласовать локацию проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. Они могут пройти согласно китайско-бразильскому плану «Друзей мира», к которому подключилась Швейцария и Франция. Об этом сообщило швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на политика.
По сообщениям агентства, во время генассамблеи ООН в США Орбан интенсивно договаривался с Китаем и Бразилией. Политик планирует продолжать мирную миссию, которую начал этим летом.
«Орбан заручился поддержкой пятнадцати стран — «друзей мира» — в поддержку своих планов. Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита», — пишет Weltwoche, пообщавшееся с политиком.
По данным издания, Орбан даже «отодвинул Венгрию на второй план», чтобы наладить отношения с Бразилией, с которой прежде имел натянутые связи.
Недавно Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини после неформальной встречи европейских министров в Будапеште пришли к выводу о необходимости завершения конфликта на Украине в кратчайшие сроки. Они более часа обсуждали варианты разрешения возникшей ситуации.