Орбан планирует организовать российско-украинские переговоры, пишут СМИ

Венгерский премьер Виктор Орбан планирует согласовать локацию проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. Они могут пройти согласно китайско-бразильскому плану «Друзей мира», к которому подключилась Швейцария и Франция. Об этом сообщило швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на политика.

По сообщениям агентства, во время генассамблеи ООН в США Орбан интенсивно договаривался с Китаем и Бразилией. Политик планирует продолжать мирную миссию, которую начал этим летом.

«Орбан заручился поддержкой пятнадцати стран — «друзей мира» — в поддержку своих планов. Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита», — пишет Weltwoche, пообщавшееся с политиком.

По данным издания, Орбан даже «отодвинул Венгрию на второй план», чтобы наладить отношения с Бразилией, с которой прежде имел натянутые связи.