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30 сентября, 14:09

Орбан планирует организовать российско-украинские переговоры, пишут СМИ

Weltwoche: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров РФ и Украины

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Венгерский премьер Виктор Орбан планирует согласовать локацию проведения мирных переговоров по украинскому конфликту. Они могут пройти согласно китайско-бразильскому плану «Друзей мира», к которому подключилась Швейцария и Франция. Об этом сообщило швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на политика.

По сообщениям агентства, во время генассамблеи ООН в США Орбан интенсивно договаривался с Китаем и Бразилией. Политик планирует продолжать мирную миссию, которую начал этим летом.

«Орбан заручился поддержкой пятнадцати стран — «друзей мира» — в поддержку своих планов. Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита», — пишет Weltwoche, пообщавшееся с политиком.

По данным издания, Орбан даже «отодвинул Венгрию на второй план», чтобы наладить отношения с Бразилией, с которой прежде имел натянутые связи.

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Недавно Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини после неформальной встречи европейских министров в Будапеште пришли к выводу о необходимости завершения конфликта на Украине в кратчайшие сроки. Они более часа обсуждали варианты разрешения возникшей ситуации.

Николай Рюмин
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