В Кремле раскрыли предпочтения Путина в одежде
Песков: Путин активно пользуется одеждой российского производства
Одежда от российских производителей пользуется популярностью в гардеробе президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что за последние два года объём продукции от отечественных дизайнеров сильно увеличился.
Напомним, Владимир Путин в ходе открытия промышленных производств в онлайн-формате в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, из отечественной ли ткани сделан его костюм. Оказалось, что да.
Life.ru