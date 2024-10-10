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10 октября, 09:34

В Кремле раскрыли предпочтения Путина в одежде

Песков: Путин активно пользуется одеждой российского производства

Одежда от российских производителей пользуется популярностью в гардеробе президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что за последние два года объём продукции от отечественных дизайнеров сильно увеличился.

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Напомним, Владимир Путин в ходе открытия промышленных производств в онлайн-формате в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, из отечественной ли ткани сделан его костюм. Оказалось, что да.

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Александр Юнашев
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