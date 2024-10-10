В Кремле раскрыли предпочтения Путина в одежде

Одежда от российских производителей пользуется популярностью в гардеробе президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что за последние два года объём продукции от отечественных дизайнеров сильно увеличился.