Путин в шутку спросил нижегородского губернатора Никитина о его костюме

Президент России Владимир Путин во время открытия промышленных производств в онлайн-формате решил сделать небольшой перерыв от официальной части встречи и поинтересовался у главы Нижегородской области Глеба Никитина — из отечественной ли ткани сделан его костюм. Оказалось, что да, но есть нюанс.

Путин во время ВКС «спросил за шмот» у Никитина. Видео © Life.ru

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — поинтересовался президент.

На пиджаке губернатора ручного пошива не оказалось бирки, которая подтвердила бы его российское происхождение. Тем не менее Никитин заверил, что костюм выполнен из российской ткани на отечественном производстве.

«Здорово! Прекрасно! К этому и нужно стремиться: чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества», — удовлетворённо отреагировал Путин.