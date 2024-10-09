Путин: Правительство России завершает работу над новыми нацпроектами

«Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений», — сказал российский лидер.

По его словам, в скором времени он обсудит основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектов.

Ранее Путин на совещании с министрами по экономическим вопросам заявил, что правительству необходимо заложить в федеральный бюджет средства для реализации новых национальных проектов с 2025 года. По его словам, кабмину нужно предусмотреть достаточное количество средств для успешной реализации новых национальных проектов. Он отметил, что новые проекты будут запускаться, чтобы добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни. Напомним, что в конце апреля Путин призвал утвердить новые нацпроекты до конца 2024 года.