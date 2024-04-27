Путин призвал утвердить новые национальные проекты до конца 2024 года
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в субботу, 27 апреля.
"Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года", — подчеркнул глава государства.
Путин дополнил, что в мае состоится совместное заседание Государственного совета и Совета по национальным проектам, где обсудят текущие результаты этой работы. Также на заседании будут определены основные подходы по достижению целей, о которых было сказано в Послании Федеральному собранию.
Напомним, в конце февраля Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем он анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Позднее российский лидер поручил правительству разработать и до 30 апреля передать в Администрацию Президента основные принципы подготовки новых нацпроектов и определения механизмов их финансирования.