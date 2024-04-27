Путин призвал утвердить новые национальные проекты до конца 2024 года

Новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло в субботу, 27 апреля.

"Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года", — подчеркнул глава государства.