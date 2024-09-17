Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых нацпроектов
Правительству необходимо заложить в федеральный бюджет средства для реализации новых национальных проектов с 2025 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании с министрами по экономическим вопросам.
«Чтобы добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное поступательное развитие России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты», — указал глава государства.
По его словам, Кабмину необходимо предусмотреть достаточное количество средств для успешной реализации новых национальных проектов.
Напомним, в феврале Владимир Путин анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Глава государства поручил Правительству разработать и передать в Администрацию Президента основные принципы подготовки новых нацпроектов и определения механизмов их финансирования. В конце апреля Путин призвал утвердить новые нацпроекты до конца 2024 года.
Life.ru