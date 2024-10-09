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9 октября, 18:15

Путин по видеосвязи запустил серийную сборку Lada Aura

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил серийную сборку Lada Aura — нового отечественного седана бизнес-класса. Как отметил глава компании Максим Соколов, автомобиль превосходит по некоторым параметрам иностранные аналоги.

Путин по видеосвязи запустил серийную сборку Lada Aura. Видео © Life.ru

«На машинке прокатился не так давно, летом, она без всякого преувеличения мне понравилась! Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный», — сказал Путин.

Автомобили производит завод «Автоваз», расположенный в Самарской области. В этом году планируется выпустить 2,9 тысячи автомобилей, а с 2025 года объём производства увеличится до 8 тысяч в год и будет расти при наличии спроса. Рекомендованная цена от производителя составляет от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

По прогнозам, основными пользователями Lada Aura будут таксомоторные компании, крупные организации с корпоративными автопарками, а также государственные и муниципальные учреждения. Первые предсерийные автомобили уже находятся в эксплуатации в Минфине, Ростехе и правительстве Самарской области.

В Кремле допустили пересадку госслужащих на новую Lada Aura
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Напомним, автомобиль Lada Aura президент Путин протестировал этим летом. Тогда глава государства отметил комфортабельность машины и отзывчивость управления. Эта модель стала пятым по счёту продуктом «АвтоВАЗа», который опробовал российский лидер.

Обложка ©

Валентин Антонов/ТАСС

Александра Мышляева
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