Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил серийную сборку Lada Aura — нового отечественного седана бизнес-класса. Как отметил глава компании Максим Соколов, автомобиль превосходит по некоторым параметрам иностранные аналоги.

Путин по видеосвязи запустил серийную сборку Lada Aura. Видео © Life.ru

«На машинке прокатился не так давно, летом, она без всякого преувеличения мне понравилась! Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный», — сказал Путин.

Автомобили производит завод «Автоваз», расположенный в Самарской области. В этом году планируется выпустить 2,9 тысячи автомобилей, а с 2025 года объём производства увеличится до 8 тысяч в год и будет расти при наличии спроса. Рекомендованная цена от производителя составляет от 2,5 до 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации.