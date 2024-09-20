В Кремле допустили пересадку госслужащих на новую Lada Aura

Управление делами президента РФ намерено дать ответ на вопрос, насколько Lada Aura подходит для использования чиновниками, для этого будут изучены все соответствующее нюансы. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого журналисты спросили о возможности пересадить госслужащих на новое отечественное авто.