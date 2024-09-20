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В Кремле допустили пересадку госслужащих на новую Lada Aura

Песков: Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит госслужащим

20 сентября, 10:37
Lada Aura. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Lada Aura. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Управление делами президента РФ намерено дать ответ на вопрос, насколько Lada Aura подходит для использования чиновниками, для этого будут изучены все соответствующее нюансы. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого журналисты спросили о возможности пересадить госслужащих на новое отечественное авто.

«У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надёжности автомобилей, которые используются в государственной службе. Будет это сделано и на этот раз», — пояснил представитель Кремля.

Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite
Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite

Ранее автомобиль Lada Aura протестировал президент России Владимир Путин. Он отметил комфортабельность машины и отзывчивость управления. Эта модель стала пятым по счёту продуктом «АвтоВАЗа», который опробовал российский лидер. Сейчас бизнес-седан Lada Aura запускается в серийное производство, его предполагаемая цена — 3 миллиона рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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