Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite
Минпромторг включил Lada Largus в список рекомендованных авто для госслужащих
Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими и чиновниками в служебных целях. Список пополнили четыре модели: Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь".
"С учётом расширения перечня Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", — поделились в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в список входят лишь автомобили с российскими VIN-номерами. Некоторые из них производятся в РФ в рамках исполнения обязательств по локализации продукции.
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