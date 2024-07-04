Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими и чиновниками в служебных целях. Список пополнили четыре модели: Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь".

"С учётом расширения перечня Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", — поделились в ведомстве.