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3 июля, 23:23

Российским чиновникам разрешили пересесть на Lada Largus и Xcite

Минпромторг включил Lada Largus в список рекомендованных авто для госслужащих

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими и чиновниками в служебных целях. Список пополнили четыре модели: Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь".

"С учётом расширения перечня Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", — поделились в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в список входят лишь автомобили с российскими VIN-номерами. Некоторые из них производятся в РФ в рамках исполнения обязательств по локализации продукции.

Сотрудники Минфина первыми из чиновников пересядут на Lada Aura
Сотрудники Минфина первыми из чиновников пересядут на Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин поручил пересадить госслужащих и чиновников на отечественные автомобили в сентябре 2023 года. Променять иномарки на машины компании Lada ранее согласились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и экс-министр транспорта Виталий Савельев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

Илья Пушкарев
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