«Это неправда»: В Кремле опровергли переговоры Путина и Трампа после 2021 года
Песков: Путин не созванивался с Трампом после 2021 года
Дональд Трамп, Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, © Life.ru.
Информация о том, что президент России Владимир Путин созванивался с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после истечения срока полномочий последнего, не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, — это неправда», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на новую книгу журналиста Боба Вудворда, получившую название «Война», сообщил, что Путин и Трамп якобы поддерживали связь и после ухода последнего с поста президента США. Утверждалось, что с января 2021-го политики могли «целых семь раз» провести телефонные переговоры.
А недавно Трамп в ходе дебатов с оппонентом от демократов Камалой Харрис пообещал устроить встречу Путина и Зеленского. Кроме того, республиканце увильнулся от ответа на вопрос, желает ли он победы Украине. Трамп отметил, что находится в хороших отношениях и с Путиным, и с Зеленским.