«Это неправда»: В Кремле опровергли переговоры Путина и Трампа после 2021 года

Информация о том, что президент России Владимир Путин созванивался с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после истечения срока полномочий последнего, не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, — это неправда», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на новую книгу журналиста Боба Вудворда, получившую название «Война», сообщил, что Путин и Трамп якобы поддерживали связь и после ухода последнего с поста президента США. Утверждалось, что с января 2021-го политики могли «целых семь раз» провести телефонные переговоры.