Песков выразил недовольство Кремля из-за ядерных учений НАТО в Европе
Песков: Ядерные учения НАТО ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости
Ядерные учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в Европе способны привести только к дальнейшему нагнетанию напряжённости в рамках украинского конфликта. Их начали проводить в условиях «горячей войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В условиях «горячей войны», которая ведётся в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — объяснил представитель Кремля.
Напомним, что учения ядерных сил НАТО под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) начались на севере Европы. Участниками стали около 2000 военных с восьми авиабаз и до 60 самолётов. В манёврах принимают участие войска 13 стран НАТО. Данные учения будут длиться две недели.
Life.ru