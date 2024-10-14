Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 10:43

Песков выразил недовольство Кремля из-за ядерных учений НАТО в Европе

Песков: Ядерные учения НАТО ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости

Ядерные учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в Европе способны привести только к дальнейшему нагнетанию напряжённости в рамках украинского конфликта. Их начали проводить в условиях «горячей войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В условиях «горячей войны», которая ведётся в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — объяснил представитель Кремля.

Целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне в Европе, заявил эксперт
Целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне в Европе, заявил эксперт

Напомним, что учения ядерных сил НАТО под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) начались на севере Европы. Участниками стали около 2000 военных с восьми авиабаз и до 60 самолётов. В манёврах принимают участие войска 13 стран НАТО. Данные учения будут длиться две недели.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров