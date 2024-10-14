Песков выразил недовольство Кремля из-за ядерных учений НАТО в Европе

Ядерные учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в Европе способны привести только к дальнейшему нагнетанию напряжённости в рамках украинского конфликта. Их начали проводить в условиях «горячей войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В условиях «горячей войны», которая ведётся в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — объяснил представитель Кремля.