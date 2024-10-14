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14 октября, 02:13

В Европе начались учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень»

Военные НАТО в Европе. Обложка © flickr / U.S. Army Europe

Военные НАТО в Европе. Обложка © flickr / U.S. Army Europe

Учения ядерных сил НАТО под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) начались на севере Европы, сообщила пресс-служба альянса. Задействованы около 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и до 60 военных самолётов. Среди них — реактивные носители ядерного оружия, бомбардировщики, истребители, самолеты-заправщики, а также разведывательные и радиоэлектронные борты.

В манёврах принимают участие войска 13 стран НАТО. Основные мероприятия проходят на территории Великобритании, Бельгии, Нидерландов, а также в воздушном пространстве над Северным морем. Продлятся они две недели.

Steadfast Noon проводятся более десяти лет и включают моделирование ударов с использованием тактического ядерного оружия, однако без применения реальных боезарядов. Возможно, в этом году в учениях впервые примут участие финские военнослужащие.

Целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне в Европе, заявил эксперт
Целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне в Европе, заявил эксперт

Ранее стало известно, что НАТО разрабатывает новую стратегию взаимодействия с Россией. Это подтвердил представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен.

Артём Гапоненко
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