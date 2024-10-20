Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии

В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении республики в Евросоюз. Действующий президент Майя Санду может проиграть, считает молдавский политолог Дмитрий Кисеев. По его оценке, на выборах будет второй тур, в котором глава государства и потерпит крах.

«При поддержке диаспоры Санду может набрать около 43% избирателей. Её антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее», — процитировали политолога в «РИА Новости».