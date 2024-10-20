Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии
Политолог Кисеев: Майя Санду может проиграть во втором туре выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar
В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы и референдум о вступлении республики в Евросоюз. Действующий президент Майя Санду может проиграть, считает молдавский политолог Дмитрий Кисеев. По его оценке, на выборах будет второй тур, в котором глава государства и потерпит крах.
«При поддержке диаспоры Санду может набрать около 43% избирателей. Её антирейтинг примерно в 60% не позволяет рассчитывать на большее», — процитировали политолога в «РИА Новости».
Кисеев уточнил, что действующий президент Молдавии — не единственный прозападный претендент на главный пост в стране. Дружить с Европейским союзом планирует и лидер политической силы «Наша партия» Ренато Усатый. Исход второго тура будет зависеть от того, смогут ли оппозиции объединиться. Политолог уверен, если противники Санду призовут избирателей голосовать против неё, шансов на победу у неё не будет.
Напомним, сегодня состоялись очередные президентские выборы в Молдавии, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий лидер Санду выдвинула свою кандидатуру на выборах. В то же время ЦИК Молдавии дважды отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле. Боле считает, что Санду боится честной конкуренции, поэтому, наплевав на закон и совесть, лишает граждан свободы.