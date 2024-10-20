Большинство молдаван против вступления в ЕС по итогам обработки 56% голосов

Около 56% жителей Молдавии выступили против курса на присоединение республики к Европейскому союзу. Такие данные по результатам обработки 61,24% бюллетеней приводит ЦИК страны.

Поддержали же евроинтеграцию 44,41% граждан. Результаты референдума ещё могут измениться, так как подсчёт голосов продолжается.

Напомним, что молдаване высказались о внесении в конституцию страны положений о необратимости европейского курса 20 октября. В этот же день в стране состоялись президентские выборы. За пост главы государства борются 11 кандидатов, в том числе и действующий лидер республики Майя Санду.