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20 октября, 20:26

Большинство молдаван против вступления в ЕС по итогам обработки 56% голосов

Около 56% жителей Молдавии выступили против курса на присоединение республики к Европейскому союзу. Такие данные по результатам обработки 61,24% бюллетеней приводит ЦИК страны.

Поддержали же евроинтеграцию 44,41% граждан. Результаты референдума ещё могут измениться, так как подсчёт голосов продолжается.

Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии
Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии

Напомним, что молдаване высказались о внесении в конституцию страны положений о необратимости европейского курса 20 октября. В этот же день в стране состоялись президентские выборы. За пост главы государства борются 11 кандидатов, в том числе и действующий лидер республики Майя Санду.

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Guvernul Republicii Moldova

Илья Пушкарев
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