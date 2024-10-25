Песков заявил о невмешательстве России в грузинские и молдавские выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не оказывает влияния на выборные процессы в Грузии и Молдавии. Он подчеркнул, что страна не пытается и вряд ли имеет возможность влиять на ситуацию и электоральные процессы в этих государствах.
Песков отметил, что в Грузии существует своя ситуация, и Россия не вмешивается в грузинские дела, оставляя за грузинами право принимать соответствующие решения.
К слову, представитель Кремля и ранее заявлял о невмешательстве России во внутренние дела других государств, в том числе в процесс выборов в Молдавии. Кстати, там в первом туре одержала победу действующий президент Майя Санду. Она получила 42,49% голосов. Вместе с ней за пост лидера страны во втором туре будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло, набравший в первом туре 25,95% голосами.
Life.ru