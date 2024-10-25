Песков заявил о невмешательстве России в грузинские и молдавские выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не оказывает влияния на выборные процессы в Грузии и Молдавии. Он подчеркнул, что страна не пытается и вряд ли имеет возможность влиять на ситуацию и электоральные процессы в этих государствах.