Санду отказалась отменять выборы в Молдавии из-за данных о подкупе избирателей

Действующий президент Молдавии Майя Санду не поддерживает идею отмены результатов выборов из-за информации о подкупе избирателей. Она не считает, что избирательный процесс должен быть остановлен по этой причине.

«Избирательный процесс не должен быть остановлен по одной существенной причине. Массовое, искреннее, свободное волеизъявление граждан, которые голосовали с любовью к стране, не может быть аннулировано никем», — заявила Санду в соцсетях.