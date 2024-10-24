Санду отказалась отменять выборы в Молдавии из-за данных о подкупе избирателей
Действующий президент Молдавии Майя Санду не поддерживает идею отмены результатов выборов из-за информации о подкупе избирателей. Она не считает, что избирательный процесс должен быть остановлен по этой причине.
«Избирательный процесс не должен быть остановлен по одной существенной причине. Массовое, искреннее, свободное волеизъявление граждан, которые голосовали с любовью к стране, не может быть аннулировано никем», — заявила Санду в соцсетях.
Напомни, Санду одержала победу в первом туре. Она получила 42,49% голосов. Вместе с ней за пост лидера страны во втором туре будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло, набравший в первом туре 25,95% голосами. Информацию о подкупе более 300 тысяч граждан Санду сообщила сама во время комментирования итогов первого тура и параллельно проходившего референдума о евроинтеграции.
ТАСС / EPA