«Вызывает много вопросов»: В Кремле усомнились в законности молдавских выборов

Заявления президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей не в её пользу пока можно считать голословными. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она должна предоставить доказательства, что «криминальные группировки» отняли у неё голоса.

«Во-первых, не сказано, о чем идёт речь. Во-вторых, это достаточно серьёзные обвинения этих «преступных группировок», и общественности должны быть представлены какие-то доказательства. Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких «преступных группировок», она должна предъявить доказательства», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле заметили необычно высокий рост голосов за Санду и в поддержку евроинтеграции по итогам выборов. Пресс-секретарь отметил, что результаты голосования и их резкие изменения вызывают множество вопросов. По его мнению, каждый, кто что-то смыслит в политике, сможет заметить определённые закономерности в увеличении этих голосов.