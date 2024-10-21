«Вызывает много вопросов»: В Кремле усомнились в законности молдавских выборов
Песков: Санду должна доказать, что «преступные группировки» отняли у неё голоса
Заявления президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей не в её пользу пока можно считать голословными. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она должна предоставить доказательства, что «криминальные группировки» отняли у неё голоса.
«Во-первых, не сказано, о чем идёт речь. Во-вторых, это достаточно серьёзные обвинения этих «преступных группировок», и общественности должны быть представлены какие-то доказательства. Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких «преступных группировок», она должна предъявить доказательства», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что в Кремле заметили необычно высокий рост голосов за Санду и в поддержку евроинтеграции по итогам выборов. Пресс-секретарь отметил, что результаты голосования и их резкие изменения вызывают множество вопросов. По его мнению, каждый, кто что-то смыслит в политике, сможет заметить определённые закономерности в увеличении этих голосов.
«То, что мы видим, это, конечно, такие механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз», — заключил представитель Кремля.
Напомним, Санду не смогла переизбраться в первом туре президентских выборов в Молдавии. Этому помешал экс-генпрокурор страны Александр Стояногло. Оба кандидата уверенно перевалили за 20%, однако не смогли преодолеть нужную для победы планку в 50%. Второй тур, по предварительным данным, состоится 3 ноября. Позже Санду заявила, что преступные группировки, поддерживаемые иностранными силами, пытались подорвать голосование путём подкупа избирателей.
Life.ru