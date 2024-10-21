Санду отменила брифинг с прессой на фоне результатов выборов и референдума

Команда Санду трижды переносила её выход к журналистам, а затем анонс брифинга и вовсе был удалён. На запросы пресс-служба президента не отвечает.

Напомним, Санду не смогла переизбраться в первом туре президентских выборов в Молдавии. Этому помешал бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Оба кандидата уверенно перевалили за 20%, но не смогли преодолеть нужную для победы планку в 50%. Теперь в стране пройдёт второй тур, он намечен на 3 ноября.