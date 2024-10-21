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20 октября, 22:21

Санду отменила брифинг с прессой на фоне результатов выборов и референдума

Действующий президент Молдавии Майя Санду отменила общение с прессой на фоне поступающих из ЦИК страны данных о ходе выборов главы республики.

Команда Санду трижды переносила её выход к журналистам, а затем анонс брифинга и вовсе был удалён. На запросы пресс-служба президента не отвечает.

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Напомним, Санду не смогла переизбраться в первом туре президентских выборов в Молдавии. Этому помешал бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Оба кандидата уверенно перевалили за 20%, но не смогли преодолеть нужную для победы планку в 50%. Теперь в стране пройдёт второй тур, он намечен на 3 ноября.

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X / Maia Sandu

Артур Лапсаков
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