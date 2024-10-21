Санду заявила о попытке криминальных сил купить 300 тысяч голосов на выборах
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Х / Maia Sandu
Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала итоги первого тура президентских выборов в Молдавии и параллельно проходившего референдума о евроинтеграции. По её словам, преступные группировки, поддерживаемые иностранными силами, пытались подорвать голосование путём подкупа избирателей.
«Молдавия сталкивалась в последние время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, ОПГ вместе с иностранными силами атаковали нашу страну десятками миллионами евро, ложью и пропагандой, самыми низкими способами, чтобы ввергнуть страну в зону нестабильности. У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах, чтобы скомпрометировать демократический процесс», — заявила Санду на брифинге после выборов.
Она подчеркнула, что власти будут продолжать защищать свободу и демократию, заявив о готовности озвучить дальнейшие шаги после оглашения финальных результатов выборов.
Напомним, Санду не смогла переизбраться в первом туре президентских выборов в Молдавии. Этому помешал бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Оба кандидата уверенно перевалили за 20%, но не смогли преодолеть нужную для победы планку в 50%. Второй тур, предварительно, состоится 3 ноября.