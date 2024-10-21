Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 23:17

Более половины жителей Молдавии высказались против евроинтеграции страны

ЦИК: 53,73% молдаван проголосовали против евроинтеграции республики

Вступление Молдавии в Европейский союз не поддерживают 53,73% жителей страны. Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума, которые огласил ЦИК после подсчёта 90,18% голосов.

Внесение в конституцию страны положений о необратимости европейского курса поддержали оставшиеся 46,27% избирателей. Обработка бюллетеней продолжается.

Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии
Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии

Также 20 октября жители Молдавии выбирали нового президента. По итогам первого тура в лидеры выбились действующий лидер Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло. Впрочем, никому из кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов, а значит, глава государства будет определяться во втором туре.

Обложка ©

Guvernul Republicii Moldova

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Молдавия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров