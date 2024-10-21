Более половины жителей Молдавии высказались против евроинтеграции страны
ЦИК: 53,73% молдаван проголосовали против евроинтеграции республики
Вступление Молдавии в Европейский союз не поддерживают 53,73% жителей страны. Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума, которые огласил ЦИК после подсчёта 90,18% голосов.
Внесение в конституцию страны положений о необратимости европейского курса поддержали оставшиеся 46,27% избирателей. Обработка бюллетеней продолжается.
Также 20 октября жители Молдавии выбирали нового президента. По итогам первого тура в лидеры выбились действующий лидер Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло. Впрочем, никому из кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов, а значит, глава государства будет определяться во втором туре.