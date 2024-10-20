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20 октября, 20:38

Санду и Стояногло лидируют на выборах президента Молдавии

Майя Санду и Александр Стояногло. Обложка © X / Maia Sandu, Wikipedia / Privesc.Eu Moldova

Майя Санду и Александр Стояногло. Обложка © X / Maia Sandu, Wikipedia / Privesc.Eu Moldova

Майя Санду и Александр Стояногло лидируют на выборах президента Молдавии после обрабортки более половины процентов бюллетеней. Такие данные публикует ЦИК страны.

Санду набирает 35,56%, Стояногло — 29,31%. Если ни у кого из кандидатов после обработки 100% протоколов не будет более 50% голосов, будет назначен второй тур.

Большинство молдаван против вступления в ЕС по итогам обработки 56% голосов
Большинство молдаван против вступления в ЕС по итогам обработки 56% голосов

Напомним, участки уже закрылись. Возможностью поддержать одного из кандидатов на выборах президента воспользовались 1,544 миллиона жителей Молдавии. Явка составила 51,3%.

Артур Лапсаков
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