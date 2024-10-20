Санду и Стояногло лидируют на выборах президента Молдавии

Майя Санду и Александр Стояногло лидируют на выборах президента Молдавии после обрабортки более половины процентов бюллетеней. Такие данные публикует ЦИК страны.

Санду набирает 35,56%, Стояногло — 29,31%. Если ни у кого из кандидатов после обработки 100% протоколов не будет более 50% голосов, будет назначен второй тур.