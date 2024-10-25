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25 октября, 19:17

Киев отправил в Грузию провокатора из «Азова»* для разжигания протестных настроений

ТАСС: Киев послал в Грузию экс-азовца*, координатора народных волнений Авалиани

Киевский режим послал в Грузию координатора одной из экстремистских ячеек, которая занимается организацией провокаций, — бывшего боевика нацбата «Азов»* Закро Авалиани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомлённого информатора.

«В числе тех, кто уже готов к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач, — бывший боевик «Азова»* Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения. В настоящее время он уже находится в Грузии. Выполняет функции координатора одной из групп экстремистов»,цитирует собеседника агентство.

Информатор рассказал агентству, что сейчас Авалиани контролирует выплаты участникам спровоцированных волнений. Известно, что он прописан в Мариуполе и у него украинское гражданство. Уехать из Грузии он намеревался ближе к концу года.

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Ранее в правящей партии Грузии заявили, что у местной оппозиции уже готов сценарий конституционного переворота на тот случай, если у них не получится одолеть оппонента на выборах в парламент, которые начнутся 26 октября. На такие планы указывают следующие признаки: заранее созданное техническое правительство, местные наблюдатели с политическими целями и заблаговременно подготовленные поддельные заключения о результатах выборов.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Gutkovskiy

Юрий Лысенко
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