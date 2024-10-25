Гуф выбил телефон из рук корреспондента SHOT, показал фак и уехал из здания суда
Гуф выбил телефон из рук корреспондента SHOT, показал фак и уехал из здания Наро-Фоминского суда домой.
Гуф выбил телефон из рук корреспондента SHOT и показал фак. Видео © SHOT
Алексея Долматова задержали после того, как устроил переполох в бане в подмосковной Апрелевке. Гуф приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. В итоге между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В отделении рэпер обматерил правоохранителей. Против Гуфа возбудили уголовное дело. Общественники призвали рэпера выступить перед солдатами в зоне СВО, чтобы «встать на путь истинный».
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