Накосячившего Гуфа призвали выступить перед бойцами СВО после выходки в бане

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами, пишет SHOT. Общественники считают, что такой поступок подтвердит сожаление музыканта о пьяной выходке в бане.

По данным канала, с этой инициативой выступил директор правозащитного центра «Сорок Сороков». Активисты предлагают накосячившему Гуфу проехаться по российским госпиталям и спеть для парней-бойцов СВО. По мнению общественников, общение с настоящими мужчинами поможет рэперу встать на правильный путь и хорошенько подумать о своих зависимостях.