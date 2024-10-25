Накосячившего Гуфа призвали выступить перед бойцами СВО после выходки в бане
SHOT: Правозащитники призвали Гуфа выступить в госпиталях перед бойцами СВО
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами, пишет SHOT. Общественники считают, что такой поступок подтвердит сожаление музыканта о пьяной выходке в бане.
По данным канала, с этой инициативой выступил директор правозащитного центра «Сорок Сороков». Активисты предлагают накосячившему Гуфу проехаться по российским госпиталям и спеть для парней-бойцов СВО. По мнению общественников, общение с настоящими мужчинами поможет рэперу встать на правильный путь и хорошенько подумать о своих зависимостях.
Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ) Московской области. Сообщалось, что рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Приезд в отделение полиции тоже не обошёлся без перформанса — рэпер обматерил правоохранителей на русском и английском языках. Против Гуфа возбудили уголовное дело. После выходки Долматов извинился.