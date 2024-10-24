Избил полицейского и забрал телефон: На Гуфа завели уголовку за грабёж
На рэпера Гуфа завели уголовное дело по статье «Грабёж»
В отношении Гуфа также возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 161). По ней рэперу грозит до 7 лет лишения свободы. По данным SHOT, уголовку возбудили, потому что Долматов не только избил полицейского, но и забрал его телефон. У пострадавшего — 27-летнего сотрудника патрульной-постовой службы — диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.
Драка произошла в банном комплексе в подмосковной Апрелевке, где Долматов отдыхал со своими корешами и девочками. Администратору комплекса показалось, что Гуф к ней приставал, она позвонила своему брату-полицейскому. Тот приехал и сцепился с Долматовым. Обоих с места доставили в полицию.
Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в одной из бань Московской области. По данным Life.ru, рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Уже в отделе полиции артист закатил гневную тираду, переключаясь с английских ругательств на русские. Также выяснилось, что от рук Долматова пострадал правоохранитель.
VK / Алексей Долматов