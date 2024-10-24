Избил полицейского и забрал телефон: На Гуфа завели уголовку за грабёж

В отношении Гуфа также возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 161). По ней рэперу грозит до 7 лет лишения свободы. По данным SHOT, уголовку возбудили, потому что Долматов не только избил полицейского, но и забрал его телефон. У пострадавшего — 27-летнего сотрудника патрульной-постовой службы — диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.