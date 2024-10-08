Сумма с шестью нулями: Айза добилась своего и стрясла с Гуфа щедрые алименты
Гуф согласился выплачивать экс-супруге Айзе шестизначную сумму по алиментам
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его бывшая супруга Айза поставили точку в продолжительном споре об алиментах, которые музыкант должен выплачивать своему 14-летнему сыну Сэму. Пара нашла компромисс и заключила мировое соглашение в Савеловском суде столицы, выяснил Starhit.
Изначально блогер требовала по иску 150 тысяч рублей и 25% заработка музыканта ежемесячно на содержание их общего ребёнка. Сейчас подросток особенно нуждается в деньгах, так как готовится к поступлению в один из вузов Сингапура, пояснила Айза. Служители Фемиды изучили данные о доходах Гуфа, но до решения судьи дело так и не дошло. 7 октября стороны уладили конфликт миром.
«Экс-супруги договорились на комфортную сумму с шестью нулями, она устроила обе стороны», — рассказал изданию источник в суде.
Напомним, что Гуф и Айза разошлись в 2013 году после пятилетнего брака. Девушка объяснила развод отсутствием любви и наркотической зависимостью музыканта. На протяжении нескольких лет рэпер и его экс-супруга обменивались оскорблениями в медиаполе, а также пару раз пытались сойтись назад.
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