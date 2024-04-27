Айза в новом шоу Super "Директ" заявила, что не собирается уходить из жизни Гуфа

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) в новом шоу Super "Директ" поделилась подробностями своих отношений с экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). В беседе с ведущей Анной Прониной она призналась, что не собирается уходить из его жизни, и показала свежую переписку с исполнителем.

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) стала гостьей нового шоу Super "Директ". Телеведущая проекта — журналистка Анна Пронина. Обложка © YouTube / Super

Айза вернулась в Москву после зимовки на Бали в начале апреля. Рэпер практически сразу связался с бывшей и уточнил, когда он сможет увидеться с их общим сыном Сэмом. В ходе завязавшейся переписки блогерша скинула Гуфу видео с ребёнком от второго брака, на что исполнитель заявил: "Я хочу, чтобы Элвис называл меня папой".

На этом откровенные признания рэпера не закончились: сразу же после этого он написал Айзе, что любит её всю жизнь, хочет вернуть её и никогда не встречал такой любви. Судя по всему, блогерша в признания бывшего не поверила, но вместе с этим заявила, что останется в его жизни навсегда.

Кстати, ближе к старости Айза планирует перебраться на большую красивую виллу и жить там вместе с двумя бывшими мужьями — Гуфом и сёрфингистом Дмитрием Анохиным.