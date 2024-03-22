"Мне очень стыдно": Блогер Стас Круглицкий в новом шоу Super "Директ" признался, что изменял бывшей

"Ты знаешь, жена должна быть такая, чтобы я её любил и она меня любила. Потому что у меня был такой момент, когда я был с человеком, которого не любил, и я изменял ей. Мне очень стыдно и кажется, что любовь не позволит случаться такой стыдобе", — пояснил он, добавив, что это было до отношений с Идой Галич и сегодня он такого не допустит.