"Мне очень стыдно": Блогер Стас Круглицкий в новом шоу Super "Директ" признался, что изменял бывшей
Блогер Стас Круглицкий в новом шоу Super "Директ" признался в измене
Стас Круглицкий. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stasprostoklass
Блогер-миллионник Стас Круглицкий, также известный как Стас Просто Класс, стал первым гостем нового шоу Super "Директ", в котором звёздам предстоит выполнять неловкие задания и раскрывать содержимое своих телефонов, в том числе личные сообщения. И инфлюенсер успел сделать громкое признание: оказывается, он изменял своей бывшей девушке. Ведущей проекта стала светская журналистка Анна Пронина.
Стас Круглицкий в шоу "Директ". Видео © VK / Super
"Ты знаешь, жена должна быть такая, чтобы я её любил и она меня любила. Потому что у меня был такой момент, когда я был с человеком, которого не любил, и я изменял ей. Мне очень стыдно и кажется, что любовь не позволит случаться такой стыдобе", — пояснил он, добавив, что это было до отношений с Идой Галич и сегодня он такого не допустит.
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