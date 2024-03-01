Super и VK собрали звёзд, чтобы проводить зиму вечеринкой в стиле à la russe
Проводы зимы. Обложка © Предоставлено Life.ru
29 февраля историческая усадьба Зубовых XIX века в Москве превратилась в место встречи популярных артистов, звёзд шоу-бизнеса и блогеров — там прошла вечеринка в честь проводов уходящей зимы, которую организовали редакция Super и VK.
Историческая усадьба Зубовых XIX века. Обложка © Предоставлено Life.ru
Оформление вечеринки. Фото © Предоставлено Life.ru
Тематикой праздничной вечеринки стали русские гуляния, на вечер был заявлен дресс-код à la russe, который гости интерпретировали по собственному усмотрению. Наряды получились пёстрыми: кто-то предстал в российских брендах, другие оделись более традиционно — в сарафаны с кокошниками. На входе стояло волшебное зеркало, которое с готовностью общалось на тему того, кто на свете всех милее, а ещё о релизах треков и росте охватов.
Встречать весну приехали блогерша Оксана Самойлова и её супруг рэпер Джиган, певица Нюша, актриса Наталья Бочкарёва, блогерша Карина Кросс, певец Митя Фомин, телеведущая Алёна Жигалова и многие другие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Кроме того, мероприятие посетила главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк, рассказавшая в беседе с интернет-изданием NEWS.ru, какой она видит русскую женщину и кого считает самой значимой персоной во всей российской истории.
Татьяна Денесюк о русских женщинах и самой значимой даме в истории России. Видео © Предоставлено Life.ru
"У русской женщины самое большое сердце. Ни у одной женщины в мире такого нет, как у нашей женщины, она умеет любить, она умеет сражаться, защищать своего ребёнка, своего мужчину, свою страну. Я думаю, что именно на женских плечах у нас лежит многое в нашей стране, но женщины стараются об этом не говорить, они любят это делать тихо, и в этом их сила", — рассказала главред Life.ru.
На цокольном этаже здания находилась техноярмарка, диджеем которой стала блогерша Саша Спилберг, ставшая также автором музыкального оформления. Рядом располагался диджитал-терем от VK Клипов, где знаменитости примеряли киберкокошники и записывали контент, используя роборуку.
Завершился вечер выступлением группы "Иванушки International", исполнившей полюбившиеся россиянам хиты "Тополиный пух", "Тучи", "Кукла" и "Снегири".
Выступление "Иванушек International". Фото © Предоставлено Life.ru
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