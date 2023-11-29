Новая победа: Главред Лайфа Татьяна Денесюк стала лауреаткой ещё одной женской премии

Главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк получила награду в специальной номинации премии Woman Who Matters 2023 за авторскую программу-интервью "Изнанка. Женщины" в категории “Блоги и проекты в digital-пространстве”. Торжественная церемония проходила в московском ресторане She, где собрались владельцы бизнеса, топ-менеджеры крупнейших компаний, а также предприниматели, инфлюенсеры и представители медиа.

Основатель премии Woman Who Matters — о специальной номинации, в которой победила Татьяна Денесюк, и эмоции главного редактора LIFE.ru от награды. Видео © LIFE

Главред Лайфа Татьяна Денесюк (слева) на премии Woman Who Matters. Фото © LIFE

"Изнанка. Женщины" уже давно вышла за рамки просто программы и превратилась в "шесть рукопожатий" для всех женщин в России и за рубежом, которые могут объединиться и кого-то спасти, отметила Татьяна Денесюк.