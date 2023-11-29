Новая победа: Главред Лайфа Татьяна Денесюк стала лауреаткой ещё одной женской премии
Победившая в премии Woman Who Matters главред Лайфа Татьяна Денесюк (в центре). Обложка © LIFE
Главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк получила награду в специальной номинации премии Woman Who Matters 2023 за авторскую программу-интервью "Изнанка. Женщины" в категории “Блоги и проекты в digital-пространстве”. Торжественная церемония проходила в московском ресторане She, где собрались владельцы бизнеса, топ-менеджеры крупнейших компаний, а также предприниматели, инфлюенсеры и представители медиа.
Основатель премии Woman Who Matters — о специальной номинации, в которой победила Татьяна Денесюк, и эмоции главного редактора LIFE.ru от награды. Видео © LIFE
Главред Лайфа Татьяна Денесюк (слева) на премии Woman Who Matters. Фото © LIFE
"Изнанка. Женщины" уже давно вышла за рамки просто программы и превратилась в "шесть рукопожатий" для всех женщин в России и за рубежом, которые могут объединиться и кого-то спасти, отметила Татьяна Денесюк.
Прошедшую премию организаторы посвятили проектам для женщин, которые создают различные компании и СМИ. Основатель форума и премии Анна Рудакова отметила, что в специальной номинации, в которой победила Татьяна Денесюк, жюри выбирали лучший медиапродукт, рассказывающий о силе представительниц прекрасного пола. Также в премии были объявлены победительницы Рада Русских за проект "ЭКОлогично" в номинации "Поддержка экологии женщинами-предпринимательницами", Мария Грудина за проект "Первая Линия. Health Care Resort инновационный курорт превентивной медицины" в номинации "Инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни", Елена Долинская за сертифицирующую образовательную программу для коучей "Экспонента" в номинации "Образовательный проект" и многие другие.
Ранее Татьяна Денесюк заявила, что женщина-лидер — это уже не редкая комета, которая пролетает раз в 400 лет. А на другой площадке главред Лайфа рассказала про работу над фильмом "Бизнес-омбудсмен", который недавно появился по инициативе представителей предпринимательского сообщества.