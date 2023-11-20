Главред Лайфа Татьяна Денесюк: Женщина-лидер — это уже не редкая комета, которая пролетает раз в 400 лет

Женщина-лидер в России перестала быть таким же редким явлением, как комета Нишимура для астрономов. Таким мнением главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк намерена поделиться на ежегодном форуме и премии Woman Who Matters 9 декабря. Его центральной темой в 2023 году станет поддержка предпринимательства, и здесь главной наставнице нашей редакции есть что сказать. Татьяна Денесюк уверена, что в современном обществе женщины успешно управляют крупными компаниями и это не исключение, а уже сформировавшаяся тенденция. Своими управленческими секретами и знаниями в сфере медиа она поделится на площадке, которая объединит женщин-предпринимательниц, топ-менеджеров компаний, инфлюенсеров и медийных персон.

Женщина-лидер в России — это уже не редкая комета, которая пролетает раз в 400 лет. По статистике, женщины руководят каждой пятой компанией в России, их доля среди СЕО составляет более 30%. И менеджеры-мужчины охотно сотрудничают на одних позициях с женщинами, понимая, что вместо конкуренции оптимальнее объединить разносторонние качества обоих полов главред Лайфа Татьяна Денесюк

Также Татьяна расскажет о том, как грамотно управлять большой командой, быть эффективным руководителем, создавать здоровую атмосферу в коллективе и достигать отличных показателей.

"За время работы главным редактором нам с командой удалось достичь колоссальных результатов. Мы продолжаем занимать лидирующие позиции среди медиа, создаём новые интересные проекты и не собираемся останавливаться. И всё это благодаря большой команде, которая работает как единое целое. Всё, что мне остаётся, так это экологично делегировать и поддерживать при необходимости, давать важные советы и не оставаться в стороне", — поделилась ключевыми принципами взаимодействия в команде главред Лайфа.