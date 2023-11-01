Главред Лайфа раскрыла главный секрет успеха Telegram-канала

Главный редактор информационного портала Лайф Татьяна Денесюк рассказала, что популярность телеграм-каналам делают не сколько эксклюзивы, а выбор Tone of Voice для общения с аудиторией. Об этом она поведала на форуме "Развитие медиа в меняющемся мире" в Москве.

Главный редактор информационного портала Лайф Татьяна Денесюк рассказала о технологии создания читаемого телеграм-канала. Видео © LIFE

По мнению Денесюк, процесс развития "Телеграма" похож на историю с "Ютубом", где в определённый момент "стало необходимо нанимать целый штат сотрудников с профессиональной техникой, чтобы делать годный контент". Однако сейчас недостаточно просто вести канал, у него должна быть душа — Tone of Voice, подчеркнула главред.

"Первые шаги формирования Tone of Voice телеграм-канала — это представить физически, как выглядит человек, который бы это писал. Какая у него идеология, к чему он призывает, за что болит сердце, какие ценности", — пояснила она.

При этом канал должен стать своего рода комьюнити для людей со схожими взглядами, продолжила Денесюк. Важна обратная связь с подписчиками: реакции, опросы, чат-боты для отправки сообщений — вариантов сейчас много. Канал должен легко идентифицироваться в среде конкурентов, подчеркнула спикер.

"Представим, что есть приёмник и передатчик. Передатчик должен отправить такое сообщение, чтобы оно сразу и без помех поступило в приёмник. Если это происходит, значит, сообщение было выбрано правильно. Идентификация — это то, как быстро пользователь "находит" сообщение канала среди аналогов", — объяснила Денесюк.

Но главное, по её словам, Tone of Voice не должен меняться. Выбрав одну манеру общения и подачи информации, нельзя взять и "переобуться", начав постить подряд всё то, что просто кажется интересным. Денесюк уверена, если следовать всем перечисленным правилам, можно сделать действительно стоящий продукт в "Телеграме".