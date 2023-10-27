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27 октября, 14:01

"Прекрасный пол меняет систему": Главред Лайфа Татьяна Денесюк выступит на форуме для женщин-предпринимателей

<p>Главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк. Обложка. © VK / <a href="https://vk.com/photos2143349?z=photo2143349_457240865/photo_feed2143349" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Таня Денесюк</a></p>

Главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк. Обложка. © VK / Таня Денесюк

Бизнес — эта сфера, которая уже не может обойтись без прекрасного пола. В этом уверена главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк. Своим видением решения проблемы развития и поддержки женского предпринимательства она поделится 14 ноября на деловом форуме Woman Wings в Москве, который организует Жанна Казанская. Речь пойдёт о развитии лидерских качеств и формировании команды, которая работает как самостоятельная система. Кроме того, Татьяна Денесюк затронет тему собственного профессионального становления, быстрого карьерного роста и поделится уникальным опытом создания женского комьюнити при редакции Лайфа.

"Сейчас как никогда важно, чтобы женщины поддерживали друг друга и делились опытом. В мире, где всё меняется с каждым днём, существует гендерное равенство. Бизнес уже не может без прекрасного пола. Мы меняем систему, выстраиваем бизнес-процессы, развиваем сильные команды и стремимся к росту и масштабированию", — отметила главред Лайфа.

По словам Татьяны Денесюк, женщины и мужчины — одинаково сильные игроки рынка. В новых условиях и тем, и другим необходимо адаптироваться и понять, как двигаться дальше, наладить связи и поделиться навыками и знаниями.

Главред Лайфа Татьяна Денесюк: Слушайте своих детей, когда они определяются с профессией

Главред Лайфа Татьяна Денесюк: Слушайте своих детей, когда они определяются с профессией

Ранее главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк выступила на пресс-конференции ТАСС, посвящённой ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/2024 и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой по итогам 2022 года. Главред Лайфа рассказала про работу над фильмом "Бизнес-омбудсмен", который недавно появился по инициативе представителей предпринимательского сообщества.

Илья Суриков
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