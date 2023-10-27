"Прекрасный пол меняет систему": Главред Лайфа Татьяна Денесюк выступит на форуме для женщин-предпринимателей

Бизнес — эта сфера, которая уже не может обойтись без прекрасного пола. В этом уверена главный редактор Лайфа Татьяна Денесюк. Своим видением решения проблемы развития и поддержки женского предпринимательства она поделится 14 ноября на деловом форуме Woman Wings в Москве, который организует Жанна Казанская. Речь пойдёт о развитии лидерских качеств и формировании команды, которая работает как самостоятельная система. Кроме того, Татьяна Денесюк затронет тему собственного профессионального становления, быстрого карьерного роста и поделится уникальным опытом создания женского комьюнити при редакции Лайфа.

"Сейчас как никогда важно, чтобы женщины поддерживали друг друга и делились опытом. В мире, где всё меняется с каждым днём, существует гендерное равенство. Бизнес уже не может без прекрасного пола. Мы меняем систему, выстраиваем бизнес-процессы, развиваем сильные команды и стремимся к росту и масштабированию", — отметила главред Лайфа.

По словам Татьяны Денесюк, женщины и мужчины — одинаково сильные игроки рынка. В новых условиях и тем, и другим необходимо адаптироваться и понять, как двигаться дальше, наладить связи и поделиться навыками и знаниями.