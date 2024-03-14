Super запустил видеоподкаст "Я решаю" о женщинах и важных решениях в их жизни

Редакция Super подготовила серию видеоподкастов "Я решаю", посвящённых женщинам и тем важным решениям, которые они принимают. Цель проекта — показать, что не стоит избегать сложных решений и бояться делать выбор, так как это напрямую влияет на личность человека и всю его жизнь.

Первый выпуск подкаста "Я решаю". Видео © VK / Super.ru

Участниками проекта стали женщины-эксперты из разных сфер, медиаинфлюенсеры и знаменитости. В их числе — многодетная мама Анна Цуркань, вернувшиеся в Россию Мария Смирнова, Наталья Корнева и Анастасия Приказчикова, а также создательницы отечественных брендов Ольга Емельянова и Мария Севастьянова. В какой-то момент каждая из них кардинально поменяла свою жизнь: стала мамой, решила транслировать "русскость" в бизнесе, вернулась на родину после длительного проживания за границей.

Героиней первого выпуска стала мама пятнадцати детей, руководитель Всероссийской организации приёмных родителей, член экспертного совета при ГБУ "Центр защиты прав и интересов детей" Москвы Наталья Городиская.

"Если есть мотив помочь и ты готов к сложностям во взаимодействии, то ты можешь принять решение об усыновлении ребёнка из детского дома. Если у тебя мотивация только в том, чтобы взять братика или сестричку своему ребёнку, то это сразу нет", — сказала она в подкасте.