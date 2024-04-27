Замужем за Гуфом: Айза сделала шокирующее признание в новом шоу Super

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) стала гостьей нового шоу Super "Директ", в котором звёздам предстоит выполнять неловкие задания и раскрывать содержимое своих телефонов, в том числе личные сообщения. В ходе него она сделала шокирующее признание: как выяснилось, она всё ещё замужем не только за сёрфингистом Дмитрием Анохиным, но и за рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) стала гостьей нового шоу Super "Директ". Телеведущая проекта — журналистка Анна Пронина. Обложка © YouTube / Super

В том, что Айза всё ещё замужем за Анохиным, она призналась ещё в прошлом году. Блогерша пояснила, что пара женилась дважды: в России и США, но развестись они успели только на родине. Однако, как оказалось, Айза всё ещё является и женой Гуфа по мусульманским обычаям.

Напомним, что Айза и Гуф стали мужем и женой ещё в 2008 году, после чего они обвенчались по мусульманским традициям. Спустя пять лет пара рассталась, а в 2014 году официально развелась. Но, по словам блогерши, процедуру расторжения брака в мечети они не провели, поэтому считаются супругами по мусульманским канонам.

"Я всё ещё жена Гуфа по определённому обряду, а по американскому законодательству мы женаты с Димой. И я не собираюсь в Америку. Но ситуацию эту надо как-то разрулить", — поделилась Айза с телеведущей Анной Прониной.