«Стыдно перед всеми»: Гуф покаялся после дебоша в бане

Гуф (Алексей Долматов) после дебоша в подмосковной бане извинился перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД и перед всеми, кому он принёс неудобство «своей пьяной фигнёй. Видео рэпер опубликовал в своих соцсетях.

Рэпер Гуф принёс извинения правоохранителям. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf

«Если я накосячу, я всегда извинюсь после этого. Я постараюсь больше не косячить так, не исполнять такое. Потому что я, правда, автор и исполнитель не только собственных треков, но и своей жизни», — сказал раскаявшийся Гуф.