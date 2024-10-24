«Стыдно перед всеми»: Гуф покаялся после дебоша в бане
Рэпер Гуф принёс извинения после дебоша в бане в подмосковной Апрелевке
Гуф (Алексей Долматов) после дебоша в подмосковной бане извинился перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД и перед всеми, кому он принёс неудобство «своей пьяной фигнёй. Видео рэпер опубликовал в своих соцсетях.
Рэпер Гуф принёс извинения правоохранителям. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf
«Если я накосячу, я всегда извинюсь после этого. Я постараюсь больше не косячить так, не исполнять такое. Потому что я, правда, автор и исполнитель не только собственных треков, но и своей жизни», — сказал раскаявшийся Гуф.
Помимо этого, рэпер попросил прощения у родителей, с которыми после скандала ещё не связывался. Также он извинился перед журналистами и сказал, чем ему не нужна «статья за спиной».
Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ) Московской области. Сообщалось, что рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Приезд в отделение полиции тоже не обошёлся без перформанса — рэпер обматерил правоохранителей на русском и английском языках. Против Гуфа возбудили уголовное дело.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therealguf